Schulen - Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien in Hamburg

Am Donnerstag vor den Weihnachtsferien beginnt für Hamburger Studierende der letzte Studientag. Ab Freitag sind sie bis zum 7. Januar 2024 an insgesamt 17 freien Tagen – inklusive Wochenenden – kostenlos.

Nach der Sommerpause startete Hamburg mit Rekordergebnissen in das neue Schuljahr. Die Gesamtzahl der Schüler an den 469 öffentlichen und privaten Schulen der Hansestadt wird voraussichtlich 270.440 betragen, was einer Steigerung von 10.130 Schülern oder 4,8 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Schuljahr entspricht. Nach Angaben der Schulbehörde sind neben den gestiegenen Geburtenzahlen und dem großen Zuzug von Schülern nach Hamburg vor allem die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine für den Anstieg der Schülerzahlen verantwortlich. Zum Ende des letzten Schuljahres waren mehr als 8.200 ukrainische Kinder und Jugendliche an Hamburger Schulen eingeschrieben.

Quelle: www.stern.de