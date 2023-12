Bundesliga - Langer Urlaub: Die Liga beginnt erst am 2. Januar mit dem Training

Cheftrainer Nenad Bjelica hat nach dem Sieg über den 1. FC Köln gute Nachrichten für die Profispieler des 1. FC Union Berlin. An einen frühen Trainingsstart am 28. Dezember war nicht zu denken. Die Steelers werden sich erst ab dem 2. Januar (15 Uhr) auf den Rest der Bundesliga-Saison vorbereiten. Am Tag zuvor hatte Bjelica darüber nachgedacht, den Plan seines Vorgängers Urs Fischer zu übernehmen und noch vor Silvester mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Der 2:0-Sieg gegen Köln am Mittwochabend im Abstiegskampf könnte den Ausschlag dafür geben, dass eine längere Pause nötig ist. Auch Allianzteams hatten am 30. Dezember Schwierigkeiten, freundliche Gegner zu finden. Nach enttäuschenden Monaten liegen die Berliner auf dem 15. Tabellenplatz. Beginn der kurzen Winterferien. Unions Saison geht am 13. Januar auswärts beim SC Freiburg weiter.

Quelle: www.stern.de