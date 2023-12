Landwirte blockieren Autobahnauffahrt in Mitteldeutschland

Aus Protest gegen die Regierung blockierten Landwirte in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Donnerstagmorgen mehrere Autobahnauffahrten. Unter anderem stünden am Morgen mehrere Fahrzeuge an der Autobahnausfahrt Döbeln Nord der Autobahn 14, sagte Robert Erdmann vom Verein...