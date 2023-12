Proteste - Landwirte blockieren Autobahnauffahrt in Mitteldeutschland

Aus Protest gegen die Regierung blockierten Landwirte in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Donnerstagmorgen mehrere Autobahnauffahrten. Unter anderem stünden am Morgen mehrere Fahrzeuge an der Autobahnausfahrt Döbeln Nord der Autobahn 14, sagte Robert Erdmann vom Verein „Land schafft Verbindungen“ der Deutschen Presse-Agentur. Aus Protest fuhr er auch mit seinem Traktor. Berichten zufolge war auch die Polizei vor Ort.

Die Proteste richten sich gegen Steuererleichterungen, die die Ampel-Allianz abschaffen will. Steuererleichterungen für Agrardiesel und Steuerbefreiungen für land- und forstwirtschaftliche Maschinen müssten beibehalten werden, heißt es in dem Protestaufruf, der der deutschen Presseagentur vorliegt.

Nach Angaben der Polizei blockierten Landwirte neben den Ausfahrten Döbeln-Nord und -Ost auch die Ausfahrt Gera-Leumnitz der Autobahn 4 sowie den Kreisverkehr an der Einfahrt Gera-Trebnitz der Bundesstraße 2 in Thüringen. Zudem blockierten 11 Landmaschinen die Anschlussstelle Kosvig in Sachsen-Anhalt. Proteste in Halle und Magdeburg waren der Polizei jedoch nicht bekannt.

Im Raum Leipzig wurden neun Kreuzungen der Autobahnen 72 und 38 gesperrt. In Zwickau bewegen sich Landwirte mit ihren Maschinen von Kreuzung zu Kreuzung. Im Raum Dresden waren am Morgen sechs Fahrspuren unpassierbar.

Nach Angaben des Sprechers waren am Morgen zunächst zehn Fahrspuren im Görlitzer Polizeibereich gesperrt. An der Anschlussstelle Görlitz stehen 24 Traktoren. Nach Angaben eines Sprechers verlief der Protest friedlich und die Rettungsspuren blieben geöffnet.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de