Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kosel (Kreis Lundsburg-Eckenförde) ist am Donnerstag ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen. Aus unbekannter Ursache ist am Morgen im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Missonde-sur-Schlei ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit....