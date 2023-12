Musik - Kultusminister Klepsch ist von Emmerlichs Tod betroffen

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) würdigte den verstorbenen Günther Emmerich als großen Künstler, Opernsänger und Sympathieträger Sachsens. „Die traurige Nachricht vom Tod von Gunther Emmerlich kurz vor Weihnachten hat mich zutiefst getroffen“, sagte sie und erinnerte sich an „seine herzliche Art“, heißt es in einer Erklärung vom Mittwoch. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit wird er auch durch sein soziales Engagement in Erinnerung bleiben. Der 79-Jährige verstarb am Dienstag überraschend in seinem Haus in Dresden.

Quelle: www.stern.de