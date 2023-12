Kunstprojekte - Kulturstiftung unterstützt Projekt „Jüdisches Leben“.

Im nächsten Jahr wird die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen weitere Projekte im Rahmen des Programms „Jüdisches Leben in Kunst und Kultur“ unterstützen. Die Stiftung gab am Mittwoch in Dresden bekannt, dass sie 17 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 150.000 Euro unterstützen wird. Ziel war es, jüdisches Leben in Sachsen erlebbar zu machen. In der zweiten Ausschreibungsrunde bewarben sich 35 Projektträger um eine Förderung.

Zu den geförderten Projekten gehört eine Ausstellung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Chemnitz, die Werke von Lee Leder Guttman (1925-2015) zeigt. 1925 in Chemnitz geboren, musste sie während der Nazizeit Deutschland verlassen und zog später in die USA, wo sie als eine der ersten Frauen als Cartoonistin und Animationsdesignerin in den Studios von Disney und Warner Bros. arbeitete.

Unterstützt wurde auch Diana Feuerbachs Hörspiel und Konzert „Das weiße Album“. Basierend auf der gleichnamigen Geschichte entwickelt der Leipziger Schriftsteller mit der Pianistin und Komponistin Lora Costina ein literarisch-musikalisches Hörspiel. Es ist die Geschichte eines jungen jüdischen Einwanderers, der das Leningrad der Sowjetzeit verlässt und nach New York City zieht.

„Es ist ein großes Glück, dass Juden heute wieder ein natürlicher Teil unserer Gesellschaft sind. Dies gilt es zu schützen und zu bewahren“, erklärt Manuel Frey, Direktor der Stiftung. Ziel des Programms ist es, den Menschen das reiche kulturelle Leben der sächsischen Juden näherzubringen, Brücken von der Vergangenheit in die Gegenwart zu schlagen und neue Räume der Begegnung zu schaffen.

Für das zweite Halbjahr 2023 haben 16 Projekte Förderzusagen erhalten. Dies gilt neben Ausstellungen, Konzerten, Lesungen und Theaterstücken auch für Workshops und Kunstprojekte. Das Programm wird in den Jahren 2025 und 2026 erneut ausgeschrieben.

Förderprogramm der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

