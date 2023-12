Ukraine-Krieg - Kiew will Ukrainer aus dem Ausland rekrutieren – Russland setzt erneut Kamikaze-Drohnen im Angriff ein

In der Nacht zum Donnerstag griff Russland erneut die Ukraine mit Schwärmen von Kamikaze-Drohnen an. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe flogen im Iran hergestellte Shahd-Drohnen aus dem Osten und Süden ein. Abhängig vom Ziel des Drohnenschwarms wurden ab dem späten Mittwoch Luftwarnungen in der Ost- und Zentralukraine ausgegeben.

In einer Videoansprache betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bedeutung verschiedener „Drohnen“ für den Krieg in der Ukraine. „Dies ist offensichtlich eine nationale Priorität und ein sehr konkreter Weg, das Leben unserer Soldaten zu retten“, sagte er. Der Kiewer Generalstab berichtete, dass in vielen Gebieten der Ost- und Südfront der Ukraine weiterhin Bodenkämpfe stattfanden. Am Donnerstag jährte sich der Krieg zum 666. Mal; seit Februar 2022 wehrt sich die Ukraine gegen eine massive russische Invasion.

Die Ukraine braucht alle Arten von Drohnen

Selenskyj sagte, er habe mit der Regierung und dem Militär in Kiew über die eingelagerten Drohnen und die an der Front benötigten Drohnen gesprochen. „Die Logistik wird schneller sein“, sagte der Präsident. Sie arbeiten auch daran, Drohnen effizienter zu machen.

In den fast 22 Kriegsmonaten hat die Bedeutung von Drohnen aller Größen deutlich zugenommen. Ukrainische und russische Soldaten nutzen kleine Fotodrohnen, um feindliche Bewegungen auf dem Schlachtfeld zu beobachten. Das Flugzeug kann auch kleine Sprengstoffe über Panzern oder Schützengräben abwerfen. Den Mangel an Artilleriemunition gleichen die Ukrainer teilweise aus.Russland verfügt über eine sehr effektive Technologie, um die Elektronik feindlicher Drohnen zu stören.

Russland setzt Shahd-Drohnen fast jede Nacht ein, und sie verhalten sich wie Kamikaze-Flugzeuge, tragen Sprengstoff und stürzen am Ende ihres Fluges über ihre Ziele ab. Die Ukraine entwickelt ihre eigenen Drohnen weiter, um ihnen eine größere Reichweite zu ermöglichen. Bisher haben sie jedoch bei Angriffen auf russische Ziele nur begrenzten Schaden angerichtet.

Kiewer Militär erkennt Russlands Gebietsgewinn an

Das ukrainische Militär hat bestätigt, dass Russland bei seiner zweimonatigen Bodenoffensive im Südosten der Ukraine Fortschritte gemacht hat. „Seit dem 10. Oktober, als der Feind aktiver wurde, ist er an manchen Stellen 1,5 bis 2 Kilometer vorgerückt“, sagte Oberst Alexander Stupon, der Pressesprecher der Armee für das Frontgebiet. „Aber es hat ihn viel gekostet“, fügte er hinzu. Im Mittelpunkt des Angriffs stand die Industriestadt Awdijiwka in der Nähe von Donezk, der Hauptstadt des von Russland kontrollierten Donbas.

Stuppen gab zu, dass der Feind einen personellen Vorteil hatte. Beobachter wie das Institute of War Studies (ISW) bestätigten, dass Russland eine große Anzahl von Soldaten und Panzern in der Region stationiert und große Verluste verursacht habe. Ihre Berichte zeigen auch, dass die Russen vorrücken, was die Ukraine in Awdiwka unter Druck setzt.

Am Mittwoch hieß es in einem Abendbericht des ukrainischen Generalstabs, dass Russland 89 Bodenangriffe gegen sieben Frontabschnitte gestartet habe. Infolgedessen fanden 31 weitere Schlachten in der Nähe von Avdievka statt. Aber auch am Südufer des Dnjepr bei Klinki in der Region Cherson wurden 29 Gefechte verzeichnet. Ukrainische Streitkräfte unterhalten dort seit Wochen einen Brückenkopf.

Kiew hofft, Ukrainer aus dem Ausland anzulocken

Angesichts der Suche der Ukraine nach mehr Soldaten hofft der neue Verteidigungsminister Rustem Umderov, im nächsten Jahr im Ausland lebende Soldaten für den Militärdienst zu rekrutieren. Für Ukrainer im Alter von 25 bis 60 Jahren, die in Deutschland und im Ausland Dienst leisten, besteht die Pflicht, sich beim Rekrutierungszentrum der Bundeswehr zu melden. Umjiro gab dies in Interviews mit Bild, Le Monde und Politico bekannt.

Das ukrainische Militär hofft, weitere 450.000 bis 500.000 Soldaten zu mobilisieren. Allerdings sind die finanziellen und politischen Rahmenbedingungen noch nicht klar. Präsident Selenskyj bezeichnete die Mobilisierung als „heikles Thema“. Trotz des Verbots flohen viele ukrainische Männer ins Ausland, um der Einberufung in die Armee zu entgehen.

EU stellt 150 Millionen Euro für Wiederaufbau bereit

Die EU hat 150 Millionen Euro für den Wiederaufbau an die Ukraine überwiesen. Wie das Kiewer Finanzministerium mitteilte, sollen die Mittel im Rahmen einer Vereinbarung mit der EU zur schnellen Wiederherstellung der Infrastruktur der Ukraine fließen. Finanzminister Serhij Martschenko sagte, es gehe dabei um Schäden an Verkehrsnetzen, Versorgungseinrichtungen, sozialen Sektoren und Wohngebäuden.

Die zweite Tranche in Höhe von 100 Millionen Euro soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 zur Verfügung stehen. Das Geld soll zur Konjunkturbelebung und Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe verwendet werden.

Das ist am Donnerstag wichtig

In Budapest hielt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban anlässlich des Jahresendes eine Pressekonferenz ab. Es werden auch Fragen zur Ukraine erwartet. Trotz des Krieges unterhält Orban enge Beziehungen zu Moskau. Er ist der entschiedenste Gegner eines EU-Beitritts der Ukraine. Die Entscheidung, Verhandlungen mit Kiew aufzunehmen, wurde beim EU-Gipfel letzte Woche nur möglich, weil Orban nicht abgestimmt hatte. Sein Land hat zudem ein riesiges EU-Hilfspaket im Wert von 50 Milliarden Euro blockiert.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de