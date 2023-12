Kommunen - Keine Verteilung der Asylbewerber nach Jahren

Die Verteilung der Asylbewerber auf die Kommunen in Rheinland-Pfalz wird für mehrere Jahre ausgesetzt und ab Januar reduziert. „Wir stellen in den letzten Wochen fest, dass die Zahl der in Deutschland und auch im Land Rheinland-Pfalz ankommenden Asylbewerber rückläufig ist“, erklärte Integrationsministerin Katarina Binz (Grüne) am Mittwoch in Mainz. Deshalb wurde dem kommunalen Spitzenverband mitgeteilt, dass ab dem 4. Januar nur noch durchschnittlich 300 Personen pro Woche auf Städte, Gemeinden und Kreise verteilt werden.

Der Minister berichtete, dass es saisonale Schwankungen bei den jährlich beobachteten Zahlen gebe. Im Winter nimmt die Zahl normalerweise ab, da die Fluchtwege über das Mittelmeer gefährlicher werden.

„Die Zahl der Flüchtlinge lässt sich nicht verlässlich vorhersagen, aber es wird erwartet, dass die Zahl der Ankünfte im kommenden Jahr weiter zunehmen wird“, sagte Binz. Um sich darauf vorzubereiten, baut das Land seine Aufnahmekapazität weiter aus.

