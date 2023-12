Kreis Ostholstein - Kaufhausbrand – keine Hinweise auf Brandstiftung

Der Brand, der vor etwa einer Woche in einem Kaufhaus in Heiligenhafen im Kreis Osterholstein ausbrach, war nicht auf Brandstiftung zurückzuführen. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass es nach Auswertung der Beweise keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe. Aufgrund des Ausmaßes des Sachschadens lässt sich nicht mehr feststellen, inwieweit ein technischer Defekt zum Brand beigetragen hat. Das Feuer brach am 15. Dezember während der Geschäftszeiten aus. Es entstand auf einem Regal, auf dem Feuerzeuge und Feuerzeuggas gelagert sind. Kunden und Mitarbeiter konnten unverletzt fliehen.

Das Gebäude brannte nieder. Berichten zufolge wurde auch ein vor dem Gebäude geparktes Auto niedergebrannt. Darüber hinaus wurde auch das Dach der Passage neben dem Kaufhaus durch den Brand beschädigt. Die Verluste überstiegen drei Millionen Euro.

Polizei-PM, ausgestellt vom 21. Dezember 2023

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de