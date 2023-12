Arbeitsmarkt - Junge Generation: mehr Abiturienten und weniger Selbstständige

Das Abitur als Schulabschluss ist bei jungen Menschen in Bayern häufiger anzutreffen als bei älteren Menschen – letztere sind jedoch zu einem höheren Anteil selbstständig. Im vergangenen Jahr verfügten 36 % der Bevölkerung mit allgemeinbildendem Schulabschluss über einen Haupt-, Haupt- oder Hauptschulabschluss, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag auf Basis der Daten der Minizählung 2022 mit.

36 % verfügten zudem über eine Hochschul- oder Fachhochschulreife. 27 % verfügen über einen Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss. Den Zahlen aus dem Jahr 2022 zufolge haben 4 % der Bevölkerung ab 15 Jahren keinen gemeinsamen Abschluss. Drei Prozent gehen noch zur Schule.

Beim Thema Schulbildung zeigen Statistiken deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen. „Beispielsweise verfügen 52 % der heute 25- bis 35-Jährigen bei ihrem Abschluss über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss, im Vergleich zu 20 % der über 65-Jährigen. In dieser Altersgruppe ist der Grundschulabschluss (heute: „Der Hauptschulabschluss (Abitur) macht 57 % aus und ist der häufigste allgemeinbildende Schulabschluss“, erklärt der Statistiker.

Was die Berufsqualifikation betrifft, haben die 25- bis 35-Jährigen deutlich häufiger einen Hochschulabschluss (40 %) als die über 65-Jährigen (19 %). Insgesamt haben 58 % der Bayern Zugang zu einer Lehre oder Berufsausbildung. Doch im Laufe der Zeit ist dieser Anteil deutlich zurückgegangen. Bei den über 65-Jährigen waren es 68 % und bei den 25- bis 35-Jährigen 44 %.

Am Arbeitsmarkt angekommen, sind 91 % der Erwerbstätigen in Bayern angestellt und 9 % selbstständig. Der Anteil der Selbstständigen nimmt mit zunehmendem Alter und einschlägiger Berufserfahrung weiter zu.

