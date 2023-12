„Jemen ist ein militärisches Spiel zwischen Riad und den Vereinigten Arabischen Emiraten“

Die Bab el-Mandeb-Straße ist eng mit dem Welthandel verbunden, was Jemen zu einem Land von geostrategischer Bedeutung macht. Große arabische Staaten haben dies erkannt und testen im Jemen ihre militärischen Fähigkeiten – auf Kosten der Zivilbevölkerung.

Der Jemen ist auch durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus der globalen Aufmerksamkeit gerückt: Dort stationierte Huthi-Rebellen, die mit der Hamas verbündet sind, haben Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Außerdem greifen sie zunehmend internationale Handelsschiffe vor der Küste des Jemen an, um sie daran zu hindern, das Rote Meer nach Israel zu überqueren. Die ersten Reedereien leiten ihre Routen um und die USA bilden Allianzen zum Schutz der Schifffahrt.

Im Jahr 2014 übernahmen die Huthis die Kontrolle über die jemenitische Hauptstadt Sanaa und den größten Teil des Landes. Warum gibt es immer noch Krieg im Land? Zu welchen gesellschaftlichen Spaltungen hat dies geführt? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer neuen Folge des Podcasts „Wirtschaft Welt & Weit“.

Der Politikwissenschaftler Saeed Alderami wurde im Jemen geboren. Für ihn geht es in dem Kampf um die Interessen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate: Beide Länder wollen laut Darami ihre jeweiligen Machtpositionen auf der Arabischen Halbinsel stärken: Der Jemen besitzt den Hafen von Aden und seine Ölfelder, die von Bedeutung sind geostrategische Bedeutung. Interesse von beiden Seiten – und die Möglichkeit, Kriegserfahrung zu sammeln. Für ihn haben die Regionalmächte des Landes „einen guten Weg gefunden, militärische Macht auszuüben und auszuprobieren – leider auf Kosten der Jemeniten“, erklärte Aldeira Mi.

Bereitstellung humanitärer Hilfe für zwei Drittel der Bevölkerung

Wie viel Schmerz erleiden die Menschen vor Ort? Zwei Drittel der jemenitischen Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Gibt es in den Ländern am Horn von Afrika noch eine Chance auf Frieden oder wird die Situation weiter eskalieren? Moderatorin Marie Abdelaziz-Dizov diskutiert dies und mehr in einem neuen Podcast mit den Gästen Said AlDailami und Alexander Weissenburger.

Alexander Weissenburger ist Islamwissenschaftler und Nahostexperte am Institut für Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Besonders vertraut ist ihm die Ideologie der Huthi-Rebellen.

Said Alderami ist promovierter Politikwissenschaftler und ehemaliger Offizier der Bundeswehr. Er stammt aus einer politisch einflussreichen Familie im Jemen und ist derzeit in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Über den Verein Hayati Karamati unterstützt er Hilfsprojekte im Jemen und engagiert sich insbesondere für Kinder, die unter den Kämpfen im Land leiden. Auch als Schriftsteller verlieh er seinem Geburtsland eine Stimme.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de