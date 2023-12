Ein Fußgänger wurde schwer verletzt, als er in Eschweiler bei Aachen von einem Bus angefahren wurde. Der 73-Jährige starb am Donnerstagmorgen an der Unfallstelle an einem Busbahnhof, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer war erschüttert und wurde in die Obhut des Opferschutzteams der Polizei...