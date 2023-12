Israel identifiziert „Machtzentrum“ im Tunnelsystem

Das israelische Militär gibt an, einen besonders wichtigen Abschnitt eines Tunnelsystems freigelegt zu haben, das seit Jahrzehnten von Terroristen der Hamas genutzt wird. Unterdessen meldet die Hamas, dass die Zahl der Todesopfer auf palästinensischer Seite weiter steigt.

Das israelische Militär hat neue Informationen über das Tunnelsystem der islamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen veröffentlicht. Das Militär sagte, der Palästina-Platz im Zentrum von Gaza spiele eine entscheidende Rolle. Von dort aus soll es Zugang zu den unterirdischen „Büros und Wohnungen der politischen und militärischen Führung der Hamas“ geben.

Der Tunnel ist über eine Wendeltreppe und einen Aufzug erreichbar, der 20 Meter unter die Erde reicht. Die Tunnel sind mit Strom, Wasserleitungen, Überwachungskameras und robusten Brandschutztüren ausgestattet. Ein Militärsprecher sagte: „Dieser Komplex, sowohl über als auch unter der Erde, ist das Machtzentrum der militärischen und politischen Kräfte der Hamas.“ Diese Informationen lassen sich von unabhängiger Seite nur schwer überprüfen. In den letzten Wochen gab es einige Kritik an Diskrepanzen zwischen Israels Militärberichten und veröffentlichten Beweisen.

Aufzüge und Treppen beim Abstieg

Das Militär sagte, weitere Einzelheiten einer „strategischen Tunnelroute“ seien bekannt geworden, nachdem es ein Gebiet von Gaza-Stadt eingenommen habe. Neben Treppen ermöglichen Aufzüge den Zugang zu unterirdischen Systemen. In einigen Fällen wurden auch Nahrungsmittel-, Wasser- und Strominfrastruktur gefunden. „Auf diese Weise können Hamas-Terroristen sowohl entkommen als auch für längere Zeit in ihren Verstecken bleiben“, heißt es in dem Bericht. Berichten zufolge sind hochrangige Beamte der Organisation Ismail Haniya (Ismail Haniya), Jisi Jihia Sinwar und Mohammed Deif und andere nutzten das Tunnelnetz, um „die Operationen der Hamas zu kontrollieren“.

Medienberichten zufolge verließen Sinwar, der Führer der Hamas im Gazastreifen, und Deif, der Chef des militärischen Flügels der Hamas, während des Krieges den nördlichen Gazastreifen. Berichten zufolge sollen sie sich in der Stadt Chan Yunis in der südlichen Küstenregion aufhalten. Haniyeh, Vorsitzender des Hamas-Politbüros, lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Katar.

Hamas: Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt 20.000

Die Hamas sagte unterdessen, dass seit Beginn des Krieges mindestens 20.000 Palästinenser in Gaza getötet wurden. Nach Angaben der Informationsstelle der Terrororganisation handelte es sich um 8.000 Minderjährige und 6.200 Frauen. Die Zahlen lassen sich zudem nur schwer unabhängig überprüfen. Die von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden mussten am Mittwoch noch ihren eigenen neuen Status bekannt geben, da mehrere Hilfsorganisationen fast täglich Daten veröffentlichen, die als zuverlässig gelten. Am Vortag schätzten die Behörden die Zahl der getöteten Palästinenser auf 19.667. Vor etwa einer Woche gab die israelische Armee bekannt, dass sie bisher 7.000 Hamas-Terroristen getötet habe. Wenn man glaubt, was zwei israelische Militäroffiziere seit Anfang Dezember gesagt haben, dass auf jeden Terroristen zwei Zivilisten getötet werden, dann kann die Zahl von 20.000 als realistisch angesehen werden.

Zwei Militärvertreter, die unter der Bedingung der Anonymität mit Reportern sprachen, sagten, die Beziehung sei „nicht gut“. Der Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde sei Teil der „Grundstrategie“ der Hamas.

Der Gaza-Krieg wurde durch das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels ausgelöst, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza verübten. Zum Beispiel das Massaker beim Musikfestival und die geschändeten Bilder von Leichen und scheinbar leblosen Körpern, die sich auf der ganzen Welt verbreiten. Auf israelischer Seite starben mehr als 1.200 Menschen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und Bodenoffensiven.

Quelle: www.ntv.de