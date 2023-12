Israel bietet der Hamas offenbar einen einwöchigen Waffenstillstand an

Die Kämpfe im Gazastreifen sind heftig, mit zahlreichen Opfern und Leid unter der Zivilbevölkerung. Israels Angebot an die Hamas könnte zumindest vorübergehend Erleichterung bringen. Einem Bericht zufolge sollten Terrorgruppen mehr Geiseln freilassen, doch die Waffen werden eine Woche lang still bleiben.

Medienberichten zufolge schlug Israel in den Verhandlungen erneut vor, die Kämpfe für mindestens eine Woche auszusetzen, um weitere Geiseln im Gazastreifen freizulassen. Israel erwartet im Gegenzug die Freilassung von mehr als drei Dutzend Geiseln durch die islamistische Hamas, wie das Nachrichtenportal Axios gestern Abend unter Berufung auf zwei israelische Beamte und eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Quelle berichtete.

Der israelische Präsident Yitzhak Herzog hatte am Vortag eine erneute Einstellung der Kampfhandlungen versprochen. „Israel ist bereit, ein weiteres humanitäres Moratorium zu verhängen und zusätzliche humanitäre Hilfe zur Freilassung der Geiseln zu leisten“, sagte er den Diplomaten, so der Sprecher.

Israel habe über den Vermittler Katar einen mindestens einwöchigen Waffenstillstand im Austausch für die Freilassung von rund 40 Geiseln angeboten, berichtete das Nachrichtenportal. Berichten zufolge handelt es sich dabei um die verbliebenen Frauen, Männer über 60 Jahre und andere Geiseln, die noch immer in Gaza festgehalten werden. Sie sind krank oder schwer verletzt und benötigen dringend medizinische Hilfe.

105 Geiseln freigelassen

Dies sei der erste Vorschlag Israels seit dem Auslaufen eines einwöchigen Waffenstillstands im vergangenen Monat, berichtete Axios. 105 Geiseln wurden freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen.

Medienberichten vom Montag zufolge war Mossad-Chef David Bania in Warschau, um mit CIA-Direktor William Burns und dem katarischen Premierminister Abdulrahman Al-Thani neue Verhandlungen mit der Hamas zu besprechen. Tatsächlich hat die Terrorgruppe zuvor erklärt, dass sie keine Verhandlungen aufnehmen will, bis die Feindseligkeiten in Israel beendet sind. Nach israelischen Schätzungen werden derzeit mindestens 109 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Auch die Leichen mehrerer entführter Personen hat die Hamas nicht freigegeben.

