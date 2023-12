Inhaltsverzeichnis

Fragen und Antworten - Internationale Koalition widersetzt sich Huthi-Angriffen im Roten Meer: Wer sind die Rebellen?

Die Huthi-Rebellen wurden lange Zeit als begrenzte Bedrohung für Israel und die Vereinigten Staaten unterschätzt. Im Gaza-Krieg sind nun Rebellen aus dem Jemen zu einer neuen Bedrohung geworden. In den letzten Wochen haben sie das Rote Meer zum Schauplatz des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel gemacht. Die Houthis haben ihre Angriffe auf Handelsschiffe verstärkt und kürzlich mehrere Frachtschiffe angegriffen.

Wegen Angriffen pro-iranischer Rebellen auf Frachtschiffe bildet sich derzeit eine internationale Koalition: Großbritannien und Italien wollen Kriegsschiffe schicken oder haben dies bereits getan. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte zuvor eine „multinationale Sicherheitsinitiative“ zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer angekündigt. Neben den Vereinigten Staaten gehören dazu Bahrain, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Kanada, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums war Deutschland zunächst nicht beteiligt, erwägt dies jedoch.

Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wer sind die Huthi-Rebellen?

Offiziell nennen sich die Huthi-Rebellen „Ansar Allah“ („Unterstützer Gottes“). Sie gehören zur schiitischen Bewegung der Saidi-Sekte, deren Imame bis 1962 den Norden Jemens regierten. Seitdem haben sie in der Hauptstadt Sanaa mehrere Aufstände gegen die sunnitische Führung gestartet. Sie übernahmen dort 2014 die Kontrolle und kontrollieren nun weite Teile des Landes, insbesondere den Norden Jemens. Ihren Namen verdanken sie dem ehemaligen Führer Hussein al-Houthi, der die Gruppe in eine politische Bewegung verwandelte. Etwa ein Drittel der jemenitischen Bevölkerung sind Saidi.

Wie stark ist die Miliz?

Eine Analyse aus dem Jahr 2019 schätzte die Zahl der bewaffneten Kämpfer auf 180.000 bis 200.000. Sie können Panzer und technische Fahrzeuge ebenso einsetzen wie Panzerabwehrraketen, ballistische Raketen, Drohnen und Marschflugkörper. Seit dem Aufstand im Jemen 2014 kämpfen die Huthi gegen die Regierung und eine Militärkoalition unter der Führung des sunnitischen Saudi-Arabiens, die verhindern will, dass die Huthi ihren Einfluss in den Nachbarländern weiter ausbauen. Der Krieg hat im Jemen eine humanitäre Katastrophe verursacht und schätzungsweise 377.000 Menschen das Leben gekostet.

Wer unterstützt die Houthis?

Vor allem der Iran und die libanesische Hisbollah. Ohne ihre Hilfe, sagen Experten, hätten die Houthis ihr Arsenal, darunter Raketen mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern, nicht aufbauen können. Die US-amerikanische Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) schrieb, dass die kurdischen Brigaden, Teil einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte, im Jahr 2014 mit der Lieferung verschiedener Arten von Waffen begonnen hätten. Auch die kurdischen Brigaden und die Hisbollah haben Kämpfer ausgebildet, um die Kampftaktiken der Houthis zu verbessern und ihnen den Einsatz von Raketen und Drohnen zu ermöglichen. Die Waffen sollen auf dem Seeweg in den Jemen geschmuggelt worden sein. Sowohl der Iran als auch die Hisbollah leugnen die Verbindungen zwischen ihren schiitischen Glaubensgemeinschaften oder spielen sie herunter.

Warum unterstützen Iran und Hisbollah die Rebellen?

Israel ist seit der Islamischen Revolution 1979 der offene Feind Irans. Seit den 1990er Jahren baut Teheran seine Beziehungen in der Region aus und baut mit Unterstützung schiitischer Milizen eine „Achse des Widerstands“ gegen Israel auf. Die Houthis und die Hisbollah-Bewegung sind beide Teil davon. Als die Hisbollah die israelischen Streitkräfte erfolgreich aus dem Libanon vertrieb, diente die Miliz den Houthis im Bürgerkrieg als Vorbild und Mentor, obwohl die beiden Gruppen unterschiedlichen schiitischen Bewegungen angehören.

Was wollen die Houthis?

Vor allem wollen die Rebellen den gesamten Jemen beherrschen und dafür internationale Anerkennung erlangen. Im Norden gründeten sie einen Zwergstaat, der ihre Ideologie auf totalitäre Weise durchsetzte, vermutlich durch Folter und Tötung von Kritikern und Journalisten. Seit 2016 haben sie zunehmend die Infrastruktur Saudi-Arabiens und der Emirate, insbesondere Ölanlagen, ins Visier genommen, um ihre Militäroperationen im Jemen zu stören. Etwa zur gleichen Zeit begannen sie, Handelsschiffe in der Nähe der Bab-el-Mandeb-Straße anzugreifen.

Wie gefährlich sind Milizen für Israel und die Region?

Der Waffenvorrat der Houthis ist nicht so groß wie der der libanesischen Hisbollah. Mit Drohnen und Raketen stellen sie nach wie vor die größte Gefahr für den Schiffsverkehr in der Region sowie für US-Militärstützpunkte dar. Weitere Angriffe auf Schiffe könnten der Wirtschaft schweren Schaden zufügen und die Ölmärkte ins Chaos stürzen. Durch die Küste des Jemen verläuft eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, auf die etwa zehn Prozent des Welthandels entfallen. Mit der Zunahme der Angriffe steigen auch die Bedenken hinsichtlich einer weiteren Eskalation in der Region.

Was denken die Houthis über den Krieg in Gaza?

Die Houthis haben ihre Solidarität mit der Hamas erklärt und greifen Israel seit dem 7. Oktober an. Sie griffen Israel mit Drohnen und Raketen von der südlichen Arabischen Halbinsel aus an und zielten dabei auf die südisraelische Stadt Eilat. Sie drohten auch damit, alle mit Israel in Verbindung stehenden Schiffe anzugreifen. In einer spektakulären Aktion bestiegen sie mit einem Hubschrauber mit Sturmgewehren ein Frachtschiff und filmten den gesamten Vorfall zu Propagandazwecken. Bei dem Angriff auf das Frachtschiff fing ein US-Zerstörer auch mehrere Drohnen ab.

Was ist der Zweck dieser Angriffe der Rebellen?

Die Angriffe stehen im Einklang mit der antisemitischen und antiamerikanischen Rhetorik der Houthis und der Hoffnung, als Teil der „Achse des Widerstands“ Irans größere Anerkennung zu erlangen. Sie passen auch zu rebellischen Beschreibungen von Opfern einer Verschwörung zwischen Israel, den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien, die sie ausnutzen, um die jemenitische Bevölkerung anzusprechen. Durch den Angriff lenken die Rebellen auch von ihren eigenen Problemen ab und demonstrieren ihre Stärke.

Quelle: www.stern.de