Patientenservice - In vielen Fällen kann es zu Wartezeiten bei der Hotline kommen

Besonders in den Ferien müssen Berliner beim Anruf bei der Patientenservice-Hotline 116 117 etwas Geduld aufbringen. Aufgrund der derzeit sehr hohen Erkältungs- und Corona-Fallzahlen wies die Kassenärztliche Vereinigung Berlin am Mittwoch auf mögliche Wartezeiten hin. „Die Spitzenzeiten liegen in der Ferienzeit und in der Ferienzeit“, hieß es. KV fordert die Öffentlichkeit dringend auf, sich nur im akuten Krankheitsfall an die Leitstelle des Medizinischen Notfalldienstes zu wenden.

Wenn die Hausarztpraxis geschlossen ist, der Patient aber das Gefühl hat, nicht bis zum nächsten Tag warten zu können, kümmert sich der Bereitschaftsdienst darum. KV Nehmen Sie als Beispiele Grippe, Fieber und Erbrechen. Anrufer können dann über die Hotline ärztlichen Rat einholen und sich je nach Situation in eine der Bereitschaftskliniken oder KV-Notfallambulanzen weiterleiten lassen. In Notfällen und lebensbedrohlichen Situationen sollten Sie die Notrufnummer 112 anrufen.

„Wir werden alle verfügbaren Kapazitäten und zusätzliche externe Dienstleister nutzen, um das gestiegene Patientenaufkommen zu bewältigen“, sagte die KV. Darüber hinaus bieten die KV-Notfalldienstpraxen zusätzliche Öffnungszeiten an. Auch in den Weihnachtsferien, zum Jahresende und am Neujahrstag steht Ihnen der ärztliche Bereitschaftsdienst rund um die Uhr zur Verfügung.

KV KV News zum Ereignis 116117, über die richtige Nummer zur richtigen Zeit

