Starke Winde, Gewitter und Regen werden am Donnerstag in Thüringen auf die Menschen zukommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Donnerstag mit, dass es an diesem Tag ununterbrochen regnen werde. Anschließend kommt es im Freistaat zu kräftigen Schauern oder Gewittern mit Graupel und Schnee. Die Winde sind stark, in Berggebieten weht teilweise heftiger Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Die Höchsttemperatur kann 7 bis 10 Grad erreichen, in Berggebieten beträgt sie 3 bis 7 Grad.

Nachts kommt es immer wieder zu Schauern, in Höhenlagen über 400 bis 600 Metern geht der Regen in Schnee über. Da kann es rutschig werden. Die Temperaturen sanken auf fünf bis zwei Grad, in den Kammlagen sogar auf minus ein Grad. Am Freitag klart das Wetter kurzzeitig auf, ansonsten bleibt Regen und Schneeregen bestehen. In höheren Lagen wird es schneien. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad, in Berggebieten auf null bis drei Grad.

Auch in der Nacht schneite und regnete es weiter, die Temperaturen schwankten zwischen 2 und minus 2 Grad. Die DWD-Prognose geht davon aus, dass es am Samstag regnerisch und bewölkt sein wird, mit 3 bis 5 Grad Schneeregen und Graupel in höheren Lagen und null bis 3 Grad Schneeregen und Schnee in den Berggebieten.

