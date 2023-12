Unwetter - In Düsseldorf werden Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen

Die Stadt Düsseldorf rechnet ab Freitag mit steigenden Pegelständen im Rhein und hat erste Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen. Am Donnerstagmorgen begann die Stadt mit dem Bau einer mobilen Schutzmauer zwischen Rhein und Altem Hafen.

Frank Heuner, technischer Leiter der Stadtentwässerungsgesellschaft, sagte: „Am 27. und 28. Dezember rechnen wir laut Prognose mit Hochwasserwellenhöhen von etwa 8 bis 8,50 Metern. Das sind die Maßnahmen, die wir zum Schutz der Düsseldorfer Altstadt ergreifen müssen.“ von Überschwemmung Anzeichen eines Schadens.

Bei Arbeitsbeginn am Donnerstagmorgen lag der Wasserstand des Rheins in Düsseldorf bei 5,64 Metern. Ab einem Wasserstand von 7,10 Metern gelten erste Schifffahrtsbeschränkungen auf dem Rhein, bei einem Wasserstand von 8,80 Metern muss die Fahrt sogar eingestellt werden. Allerdings dürfte dieser Wert nach Heuners Einschätzung in den nächsten Tagen nicht erreicht werden.

Das NRW-Hochwasserportal veröffentlicht Wasserstände in Düsseldorf

Quelle: www.stern.de