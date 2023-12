Prognose - In den Ferien kehren Rheinüberschwemmungen zurück

Die Menschen am Rhein müssen sich in der Weihnachtszeit auf ein zweites Winterhochwasser einstellen. Nach Prognosen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes des Bundes (WSV) werden die Wasserstände bis zum Ende dieser Woche deutlich über die Hochwassermarke I steigen. Der Wasserstand sollte in der Weihnachtszeit knapp unter der Hochwassermarke II liegen. Bei Überschreitung dieser Grenze muss die Schifffahrt den Verkehr auf dem betroffenen Teil des Rheins einstellen. In der ersten Phase gelten Versandbeschränkungen.

Mitte Dezember kam es zum ersten Hochwasser dieses Winters. Die Stadt Düsseldorf hat nun den Einsatz schweren Geräts, etwa das Schließen von Hafentoren, angekündigt, um Überschwemmungen zu verhindern. In Düsseldorf beträgt die Mark I 7,10 m, die Mark II 8,80 m, in Köln sind es 6,20 m und 8,30 m.

Feiertag Einige Tage zuvor prognostizieren Meteorologen, dass es ab Donnerstag häufig regnen wird, in Berggebieten sogar Dauerregen.

Quelle: www.stern.de