Feuerwehreinsatz - Im Wohnheim bricht Feuer aus, neun Menschen werden leicht verletzt

Bei einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude für Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung in Modautal (Kreis Darmstadt-Dieburg) wurden neun Menschen leicht verletzt. Das vom Feuer betroffene Zimmer befand sich im Dachgeschoss, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Mitarbeiter der Einrichtung sah, wie der 28-jährige Bewohner des Zimmers am Mittwochabend aus dem Gebäude flüchtete. Der Mitarbeiter entdeckte den Brand kurze Zeit später, rief den Notruf an und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Nach Angaben der Polizei konnten alle Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Die Leichtverletzten, darunter ein 63-jähriger Mitarbeiter, erlitten eine Rauchvergiftung. Der Mitbewohner wurde nach einer Polizeidurchsuchung in Bigi Shrike gefasst. Berichten zufolge wurde er zur weiteren Behandlung an eine Spezialklinik überwiesen, da er verwirrt wirkte.

Nach Angaben der Polizei ist der Dachboden derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten in den Häusern rund um die Einrichtung bleiben, so die Polizei weiter. Interpol hat mit der Untersuchung der Brandursache begonnen.

