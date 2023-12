Flussgebiete - Hochwasserwarnung wegen drohender Regenfälle

Die nationalen Behörden haben vor Überschwemmungen gewarnt, da in den kommenden Tagen mit starken Regenfällen zu rechnen ist. Die Behörden gaben am Mittwoch bekannt, dass der Wasserstand in den Gebieten der Flüsse Oran und Jets sowie ihrer Nebenflüsse, dem Damm River und dem Orer River im Boulder-Gebiet voraussichtlich ansteigen wird. Mehrere Mittelgebirgsausläufer durchziehen Sachsen-Anhalt von West nach Ost, heißt es in einer Mitteilung des Landesamtes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft.

Berichten zufolge steigen die bereits hohen Wasserstände in Wolmeerstedt in der Altmark-Region und in der Boulder-Region aufgrund von Regenfällen an. Für den Bodø und seine Nebenflüsse sowie die Saale wurde am Mittwoch eine weitere Hochwasserwarnung herausgegeben.

Hochwasserwarnung Sachsen-Anhalt

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de