Heiligabend - Haseloffs serviert Kartoffelsalat und Würstchen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff verbringt Weihnachten im Kreise seiner Familie. „Traditionell gibt es an Heiligabend Kartoffelsalat und Schlesische Bratwürste“, sagte das Kanzleramt in Magdeburg auf Anfrage. „Nach dem Kirchenbesuch am Heiligen Abend werden Geschenke an die Kinder und Enkelkinder verteilt. Die Geschenke sind hauptsächlich für die Enkelkinder.“ Grünkohl An den Feiertagen stehen Gans und Knödel auf dem Speiseplan.

