Handkarren-Unfall: Sattelschlepper kippt um, 14 Menschen werden verletzt

In Thüringen ist ein Lastwagen mit Passagieren umgekippt und hat 14 Verletzte gefordert, zwei davon schwer. Der Fahrer des Ungetüms steht nun unter Beobachtung.

Bei einer Fahrt mit einem Sattelzug in Nordthüringen sind am Himmelfahrtstag 14 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Anhänger am Nachmittag bei einem Fahrmanöver überschlagen. Die Polizei setzte zwei Hubschrauber zur Bergung ein.

Bei den lebensgefährlich verletzten Opfern handelt es sich um einen 26-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau. Der Unfall betraf auch 12 weitere Personen, darunter den 22-jährigen Lkw-Fahrer, der leichte Verletzungen erlitt. Sie wurden alle in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei wurde gegen den Fahrer des Traktors ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Nach Angaben der Polizei fuhren der Traktor und der Anhänger mit geringer Geschwindigkeit. Der stellvertretende Eichsfelder Polizeipräsident Andreas Pfordt sagte der "Thüringer Allgemeinen": "Kremserfahrten mit Traktoren sind verboten." Während Kremserfahrten mit Pferden erlaubt sind, gilt das für Traktoren nicht. "Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur bei traditionellen Fahrten, wie z.B. bei Umzügen, aber nur unter strengen Auflagen." Normalerweise darf niemand auf einem Anhänger in Kombination mit einem motorisierten Fahrzeug transportiert werden. "Wir erinnern die Leute jedes Jahr daran. Aber sie ignorieren uns."

Vor nicht allzu langer Zeit stürzte in Südbaden ein Maiwagen um und verursachte etwa 30 Verletzte.

Quelle: www.ntv.de