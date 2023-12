Handball - „Gut gemacht“: Eisenach atmet nach erstem Auswärtssieg auf

Neun Versuche und endlich etwas zum Feiern: Der langersehnte erste Auswärtssieg könnte für den ThSV Eisenach ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt sein. „Es ist wirklich schön. Man sieht, dass eine große Last von uns genommen wurde“, sagte Manuel Zehnder von Dyne, der den Strafstoß des Spielmachers in letzter Sekunde verwandelte. Er machte einen 7-Meter-Freiwurf und jagte den Spielstand auf 27 Minuten und 26 Sekunden . Löwen in Mannheim. Im letzten Spiel des Jahres empfängt Thüringen am Samstag Erlangen.

Zendes Sieg in Mannheim wurde hauptsächlich durch die Verteidigung erreicht. „Unsere Verteidigung war unglaublich und wir haben 60 Minuten lang gekämpft. Unser Torwart hat uns das Leben gerettet“, sagte der 24-Jährige. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit einen großartigen Torwart, der parierte, wenn das Ergebnis hoch war und es hätte schief gehen können. Am Ende haben wir keine zwei Punkte geholt“, sagte Cheftrainer Misha Kaufman.

Die Torhüter Matija Spikic und Mateusz Kornecki haben die höchsten Statistiken. Spikic parierte zehnmal, zwei davon aus sieben Metern. Kornecki war gegen Ende des Spiels herausragend und stoppte mehr als die Hälfte der Pässe. „Großen Respekt an meine junge Mannschaft, die nicht aufgegeben hat“, sagte Kaufman.

Quelle: www.stern.de