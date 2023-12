Bau - Günstigere Zinsen für klimafreundliche Baukredite in NRW

Nordrhein-Westfalen füllt die Lücke, nachdem die viel kritisierte bundesweite Förderregelung für klimafreundliche Neubauten ausgesetzt wurde. Privatpersonen, die nachhaltig bauen oder sanieren wollen, können ab sofort auf Finanzierungen zu deutlich günstigeren Zinssätzen bei der landeseigenen NRW-Bank zugreifen. Das gab NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf bekannt.

In ihrem Programm „Nachhaltig Wohnen“ bietet die NRW-Bank nun Zinsen an, die rund drei Prozent unter den aktuellen Marktbedingungen liegen. Bei einem Kredit über 250.000 € können Sie je nach Laufzeit etwa 600 € monatlich an Zinsen sparen. Die Anpassung dauert in der Regel bis zur Wiederaufnahme der Bundesprogramme, höchstens jedoch bis Ende März 2024.

Das NRW-Programm steht Personen aller Einkommensschichten offen, die Wohnimmobilien zur Eigennutzung bauen, kaufen oder renovieren und dabei nachhaltige Baustandards einhalten. Das Bauministerium erklärte, dass förderfähige Projekte unter anderem Verbesserungen der Energieeffizienz und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltkatastrophen, die Verwendung wiederverwendbarer Rohstoffe und barrierefreie Wohnräume umfassen.

Mit dieser Förderung können bis zu 100 % der Investitionskosten einer Sanierung und bis zu 50 % der Neubaukosten finanziert werden. Die Regelung kann über Ihre Bank beantragt werden.

Letzte Woche löste das Bundesbauministerium Empörung in der Bau- und Wohnungswirtschaft aus, als es bekannt gab, dass der Landesförderbank KfW die Mittel für klimafreundlichen Neubau fehlen.

Schallenbach kritisierte, die Notbremse schaffe große Verunsicherung für die Bauwilligen. „Unsicherheit ist jedoch der Feind von Investitionen.“ Das Finanzierungschaos der Bundesregierung hat dem Wohnungsbau und der Energieeffizienz erheblich geschadet. „Nordrhein-Westfalen setzt sich dafür ein.“ Dank der Initiative des Landes können NRW-Bürger, die in kurzer Zeit ein Haus bauen wollen, jetzt Eigentum verwirklichen. Der Traum vom nachhaltigen Wohnen.

