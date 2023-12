Unstrut-Hainich-Kreis - Fußgänger auf Landstraße von Auto getötet

Auf einer Landstraße im nordthüringischen Unstrut-Heinich-Kreis ist ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren und getötet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 41-jährige Autofahrer am Mittwochabend auf der Bundesstraße 3176 von Bad Tenstedt nach Klettstedt in Bad Langensalza unterwegs. Aus zunächst unklaren Gründen griff die Frau kurz nach dem Verlassen der Stadt den 57-jährigen Mann auf der Straße an.

Der Fußgänger erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen. Flug L3176 war während der Untersuchung des Unfalls etwa vier Stunden lang komplett außer Betrieb.

