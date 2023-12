Kader - Füchse-Profi Lichtlein bei Handball-Europameisterschaft

Handballspieler Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin wurde in den Kader für die Heim-EM berufen. Der 21-jährige Rückraumspieler ist einer von vier U21-Weltmeistern, mit denen Nationaltrainer Alfred Gislason bei diesem Turnier vom 10. bis 28. Januar in Deutschland rechnet. Gewinnen Sie den Titel im spannendsten Spiel der Saison. Neben Lichtlein wurden auch die U21-Helden David Spaas, Renus Ursings und Justus Fischer in den Kader berufen.

Nach einer beeindruckenden Saison gab Lichtling in einem Freundschaftsspiel im November sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. In diesem Sommer führte der junge Handballstar die U21-Mannschaft zum Weltmeistertitel. Mittlerweile rast der enge Ballverteiler in der Bundesliga mit den Füchsen Berlin von einem Sieg zum nächsten.

Quelle: www.stern.de