Feuerwehreinsatz - Frau bei Hausbrand in Elsdorf getötet

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) ist am Dienstag eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein 84-jähriger Mann wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die Dachkonstruktion des Hauses fing Feuer. Nach Angaben der Polizei ist das Haus wegen Einsturzgefahr derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. Der Brand konnte gelöscht werden und die Nacharbeiten wurden noch in der Nacht fortgesetzt.

Quelle: www.stern.de