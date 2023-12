Bundesliga - Frankfurt vor Van de Beeks Leihe

Eintracht Frankfurt-Sportdirektor Markus Krösche geht davon aus, dass der niederländische Mittelfeldspieler Donny van de Beek verpflichtet wird. „Donny ist ein Spieler, der eher in der Rückrunde für uns spielen wird“, sagte er nach dem 2:1 (0:1)-Bundesligasieg am Mittwochabend gegen Borussia Mönchengladbach. Der 26-jährige Fußballprofi von Manchester United soll sich in Frankfurt einer medizinischen Untersuchung unterzogen haben.

Van de Beek wird vom Premier-League-Klub zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Anschließend können Kaufoptionen vereinbart werden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 10 Millionen Euro. In dieser Saison kam er in Manchester auf höchstens zwei Kurzeinsätze. Die Offensivkraft könnte die Nachfolge von Kapitän Sebastian Rode antreten, der seine Karriere am Ende der Saison beenden will.

Eintracht Frankfurt Teaminformationen und Daten zum Spielplan Gladbach

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de