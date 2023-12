Mithilfe von Satellitendaten wollen Forscher in Zukunft Bergbaustandorte besser überwachen und so für mehr Sicherheit sorgen. Dabei nutzten sie Erkenntnisse aus dem europäischen Copernicus-Programm. „Wir kombinieren Satellitendaten mit Daten von Drohnen oder bodengestützten Sensoren“, sagt Projektkoordinator Moritz Kirch vom Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie in Freiburg. „Diese Daten werden mit Methoden des maschinellen Lernens verarbeitet, damit wir Veränderungen erkennen und deren Ursachen ermitteln können.“

Überwachungsmethoden werden in Zusammenarbeit mit Bergbauunternehmen an mehreren Standorten in Europa, Südamerika und Afrika entwickelt und getestet, heißt es in dem Bericht. Das Forschungsprojekt MOSMIN umfasst 12 internationale Partner und wird vom Europäischen Weltraumprogramm mit knapp 3 Millionen Euro gefördert.

Kopernikanisches Programm

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de