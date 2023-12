Magdeburg - Fast 300 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper und Böller beschlagnahmt

Der Magdeburger Zoll beschlagnahmte innerhalb von drei Tagen fast 300 Kilogramm illegalen Feuerwerkskörper. Der Zoll teilte am Mittwochmorgen mit, dass bei verdächtigen Kontrollen Feuerwerkskörper in mehreren Paketen gefunden worden seien. Das Hauptzollamt Magdeburg hat daher in diesem Jahr erstmals die Kontrollen von Feuerwerkskörperpaketen intensiviert, wobei im Vergleich zum Vorjahr zehnmal so viele Feuerwerkskörperpakete beschlagnahmt wurden. Gegen den Empfänger wird derzeit wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Pressemitteilung

Quelle: www.stern.de