Investoren-Pläne - Fan-Proteste gegen die DFL gehen weiter: Berlin schweigt

Fans von Union Berlin und dem FC Köln protestieren weiterhin gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball Liga. Die ersten zwölf Minuten des Bundesligaspiels am Mittwochabend im Forsterstadion Alten schwiegen die Fans beider Mannschaften. Vor der Berliner Fanzone hing ein riesiges Banner mit dem Slogan, der in letzter Zeit von Fans vieler Vereine verwendet wurde: „Wir werden nicht Teil eures Deals sein. Scheiß auf die DFL!“ In großen Lettern vor dem Gästebereich stand geschrieben: „Sag Nein zu DFL-Investoren“. Unzufriedenheit herrschte zuletzt mit den Bemühungen, Investoren an allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga zu beteiligen.

