Ex-Europameister Thiem bei der Neustadt-Doss-Meisterschaft

Der ehemalige Europameister Andre Thiem wird im neuen Jahr beim CSI Neustadt-Dosse antreten. Der 48-Jährige gehört ebenfalls zum Olympiakader und wird bei der 22. Auflage der Spiele antreten, die vom 10. bis 14. Januar stattfindet, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Auch Rene Dittmer, der zur Spitzengruppe der Western European League-WM-Wertung gehört, steht in der Startelf. Auch im Jahr 2024 wird der CSI in der Graf-Halle in Lindenau wieder Deutschlands erste internationale Reitsportveranstaltung und der Beginn des Olympiajahres sein.

Erstmals findet der Hallenwettbewerb im Rahmen der Hengstkörung, Hengstkörung und -auktion des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt statt.

