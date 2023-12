Hochwasser - Es wird mit einem erneuten Anstieg des Rheinpegels gerechnet

Der Rhein-Wasserstand wird in den kommenden Tagen voraussichtlich wieder ansteigen. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landesumweltamtes Rheinland-Pfalz teilte am Donnerstag mit, dass die Situation durch am Wochenende erwartete Regenfälle im südlichen Rheingebiet verursacht worden sei.

Am Pegel Maxau bei Karlsruhe werden die Wasserstände ab Donnerstagabend voraussichtlich ansteigen und am Sonntag (Heiligabend) den alle zwei Jahre stattfindenden Hochwasserpegel (7,80 Meter) erreichen. Der Wasserstand in Mainz könnte am Montag 5,50 Meter überschreiten. Die Prognose sei derzeit sehr unsicher, da die meisten Niederschläge noch andauern, heißt es in dem Bericht.

Der Wasserstand in Koblenz wird voraussichtlich am Samstag die Fünf-Meter-Marke erreichen, danach kann es auch hier zu einem Anstieg des Wasserstands auf alle zwei Jahre stattfindende Hochwasserwerte kommen.

Am Donnerstag überschritten die Wasserstände in Maxau, Worms, Mainz und Bingen die Schifffahrtshochwassermarke – was Auflagen wie reduzierte Geschwindigkeiten und eine Schifffahrt in der Flussmitte erfordert.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für die nächsten Tage Wind und Regen. Vielerorts können Regenfälle länger anhalten. Am Donnerstag wird es ausgedehnte Unwetter oder Unwetter geben. Meteorologen erwarten am Freitag vielerorts starke Winde.

Hochwasserbericht des Nationalen Umweltamtes RLP

Quelle: www.stern.de