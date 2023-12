Presseschau - „Es ist unmöglich, über ‚Meilensteine‘ zu sprechen“: Medienkommentar zur EU-Asylreform

Nach jahrelangen Verhandlungen kann die EU wichtige Fragen der Asylreform lösen. Eine am Mittwoch in Brüssel erzielte Einigung sieht eine Reihe von Verschärfungen bestehender Regeln für das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) vor. „Damit begrenzen wir die irreguläre Migration und entlasten besonders betroffene Länder, darunter auch Deutschland“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Menschenrechtsgruppen haben dies jedoch scharf kritisiert.

Deutsche Medienkommentare zur EU-Asylreform:

Augsburg Allgemeine:

"Jetzt befindet sich Europa in einer Zeitenwende. Denn die Europäische Union verschärft die Regeln massiv, um irreguläre Migration einzudämmen. Hardliner haben die Oberhand. Die Erwartungen vieler krisengeschüttelter Bürger können jedoch nur erfüllt werden gestrichelt. Enttäuschung. In einer Zeit, in der die Stadien überfüllt und die Kommunen überlastet sind, ist ihr Wunsch nach einer schnellen Lösung verständlich. Doch selbst im besten Fall werden die Auswirkungen dieser Reform erst in ferner Zukunft spürbar sein. In einem ungünstigeren Szenario wird die Zahl der Todesopfer im Mittelmeer weiter anhalten. Das Leid der Flüchtlinge könnte sogar noch zunehmen, wenn „sich plötzlich auch traumatisierte Minderjährige in so etwas wie einem Internierungslager befinden“.

Frankfurter Allgemeine Zeitung:

„Die jetzt geltenden Grenzverfahren sind ein erster Schritt, zumindest um diejenigen auszuschließen, die aus Ländern kommen, in denen es bei der Einreise wenig Verfolgung gibt. (…) Diese Kurskorrektur ist genauso unmenschlich, wie die Flüchtlingsvereinigung sie beschreibt. Korrektur, Fakten Nicht so.“ (...) Die wichtigste Auswirkung der neuen Grenzverfahren ist die Reduzierung des Pull-Effekts des bisherigen Ansatzes. Die EU muss der Erwartung entgegenwirken, dass eine erfolgreiche Ankunft fast immer zu einer Aufenthaltserlaubnis führt. (...) Das neue System wird nur funktionieren, wenn Außengrenzstaaten dies durchsetzen und mit Herkunfts- und Transitländern kooperieren. Bisher war die EU in beidem schlecht. Diese Reform ist sicherlich nicht die letzte. (…)“

Frankfurter Rezension:

„Die Bundesregierung redet von ‚Menschlichkeit und Ordnung‘, aber weder diese noch die andere Reform ist zustande gekommen. Es ist reines Wunschdenken, wenn der Berliner Oberhaupt den Tod von Geas im Mittelmeer erklärt und … Gesetzlosigkeit dazu Die Außengrenzen müssen abgeschafft werden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die beschlossenen Regelungen dazu beitragen werden. Die EU drückt sich aus ihrer Verantwortung.

Auch das Kalkül, bei der Europawahl gegen rassistische Parteien kämpfen zu können, wird nicht aufgehen. Denn letztendlich stärkt die rechte Politik immer diejenigen ganz rechts, die darauf gewartet haben, dieses Gefühl in Wählerstimmen umzumünzen. "

Ring:

„Es ist sicherlich ein Fortschritt, dass die EU nach Jahren intensiver Debatte endlich einer Asylreform zugestimmt hat. Positiv ist, dass es harmonisierte Verfahren an den Außengrenzen geben wird und die Last der Flüchtlingsbetreuung gerechter zwischen den Ländern verteilt werden soll.“ „Flüchtlingsunwillige Länder müssen künftig finanzielle Unterstützung leisten und können sich ihren Verpflichtungen nicht wie bisher entziehen.“ Von „Meilensteinen“, wie manche EU-Politiker Reformen nennen, kann jedoch keine Rede sein, da einige Maßnahmen in der Praxis möglicherweise weniger wirksam sind als in der Theorie. "

Southwestern Publishing House:

„Diejenigen, die nach Europa dürfen, sollten solidarisch verteilt werden. Ich wette, das wird auch nicht funktionieren? Einige Länder zahlen aus, andere ignorieren die Regeln. Wenn alles gut geht, sollte es eigentlich fast keinen Abschiebungsgrund geben, sondern die Abschiebung.“ Die Maßnahmen werden sich noch verschärfen. Die Zahl der „Abschiebungen“ wird zunehmen, aber sicherlich nicht in einem Ausmaß, das die meisten Deutschen zufriedenstellen würde. Der Ausbau Europas zur Festung wird nur einige Probleme lösen, aber neue schaffen. Die. Zum Beispiel, wenn EU Grenzasylzentren Die Menschen wollen nicht warten, bis ihre Verfahren abgeschlossen sind. Was wird passieren? Werden dann Waffen eingesetzt? Aber neue Ideen sind bereits da. Warum Asylbewerber nicht in afrikanische Länder verkaufen? Die nächste EU-Asylreform wird es auf jeden Fall tun kommen."

Welt:

„Es wird nicht bei Geas bleiben. Geas ist nur der erste Schritt einer Drittstaatenlösung nach australischem Vorbild. Dort werden alle Flüchtlinge sofort nach Papua-Neuguinea gebracht, wo ihre Asylanträge bearbeitet werden.“ ..) In der EU sollen ähnliche Regelungen eingeführt werden, und die meisten Mitgliedsstaaten befürworten dies, zumal die Grünen in der Bundesregierung vorsichtig bleiben und bereits einmal die Straße blockiert haben, was die Nachbarländer verärgert hat. Doch die Bundesregierung würde ihre Meinung ändern. Selbst ihr wird langsam klar, dass ihr falsches Verständnis der Vergangenheit und ihre moralische Arroganz während der Flüchtlingskrise die Stabilität der Gesellschaft gefährden. "

