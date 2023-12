Sitz - Eröffnung des Transfer- und Innovationsinstituts in Erfurt

Die neue Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) wird ihren Sitz in Erfurt haben. Das gab das Bundesforschungsministerium am Donnerstag bekannt. Die Entscheidung wurde auf Grundlage der Empfehlungen des Gründungsausschusses getroffen. Insbesondere wird die Frage der Einbettung der Institution in ein dynamisches Umfeld berücksichtigt, das Transfer und Innovation sowie Zugänglichkeit und Anziehung für Talente fördert.

Nach Angaben des Ministeriums soll die neue Anlage dazu dienen, Forschungsergebnisse schneller und effizienter in die Anwendung zu bringen. „Ich bin davon überzeugt, dass Erfurt ein hervorragender Ausgangspunkt für bessere und schnellere Transfers in unserem Land sein wird“, sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) laut einer in der gemeinsamen Vereinbarung vereinbarten Erklärung.Mechanismus.

Bundesbeauftragter für Ost Carsten Schneider begrüßte die Standortwahl. „Die Entscheidung, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) in Erfurt anzusiedeln, stärkt den Innovationsstandort Ostdeutschland“, erklärte der Erfurter SPD-Politiker in einer Mitteilung. Diese Entscheidung beweist, dass die Landeshauptstadt Thüringens ein hervorragender Innovationsstandort ist.

