EKD: Digitales Spenden wird in Kirchen zunehmend möglich

In den evangelischen Kirchengemeinden Deutschlands ist bargeldloses Spenden zunehmend möglich. „Das Angebot an digitalen Spendenmöglichkeiten ist in den letzten fünf Jahren gestiegen“, sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Einer...