Agrar - Ein weiterer Demonstrationszug mit Traktoren, um gegen Sparpläne zu protestieren

In Stuttgart haben Hunderte von Traktorbauern erneut Stellung gegen Pläne zur Abschaffung der Steuererleichterungen bezogen. Nach eigenen Angaben hatten die Veranstalter zunächst mit einer Traktorenzahl von 1.000 am Cannstatter Wasen gerechnet, davon durften rund 150 Traktoren an der Kundgebung vor dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart teilnehmen. Als die Traktoren eintrafen, herrschte auf der Central Federal Highway ein längerer Stau.

Eine Demonstration mit 160 Autos störte am Samstag den Verkehr in der Stuttgarter Innenstadt. Tausende Teilnehmer und Hunderte „Wanderer“ äußerten am Montag in Berlin ihre Wut über die Sparpläne der Ampel-Union. Ähnliche Demonstrationen gab es auch in anderen Bundesländern.

Die Bundesregierung will Steuererleichterungen für Agrardiesel streichen und die Kfz-Steuern auf Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen erhöhen.

