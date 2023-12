Ein US-Gericht verbietet Trump die Teilnahme an den Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado

Der Oberste Gerichtshof von Colorado hat Trump wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols von der Teilnahme an den Präsidentschaftsvorwahlen ausgeschlossen. Der Grund ist: Er ist nicht qualifiziert, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Einem Gerichtsurteil zufolge darf der ehemalige US-Präsident Donald Trump nächstes Jahr nicht an der Präsidentschaftsvorwahl in Colorado teilnehmen. Der Oberste Gerichtshof von Colorado entschied, dass der Republikaner wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 von der Präsidentschaftskandidatur ausgeschlossen wurde. Aus diesem Grund durfte er nicht als Kandidat für die Vorwahlen in Colorado antreten.

Die Entscheidung ist jedoch nicht endgültig: Die Angelegenheit wird wahrscheinlich vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen. Das Gericht in Colorado hat sein Urteil ebenfalls auf den 4. Januar verschoben, um Zeit für Berufungen zu haben.

Eine Gruppe von Wählern ist der Meinung, dass Trump nicht auf der Grundlage des Vierzehnten Zusatzartikels zur US-Verfassung kandidieren sollte. Das Gesetz verbietet es jedem, ein öffentliches Amt zu bekleiden, wenn er sich an einem „Aufstand oder einer Rebellion“ gegen die Verfassung beteiligt, nachdem er einen Eid geleistet hat, diese zu verteidigen. Trumps Gegner argumentieren, dass der frühere Präsident wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols nicht noch einmal für das Weiße Haus kandidieren dürfe.

Der Rechtspopulist ist der klare Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und liegt in Meinungsumfragen deutlich vorne. Mitte Januar beginnen in Iowa die Vorwahlen der Republikaner, wobei der Vorwahlsieger bei der Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden antreten wird.

