Ein sechsjähriger Junge zündet Feuerwerkskörper, wodurch ein Auto völlig zerstört wird.

Bei einer Kindergeburtstagsfeier sollten Bengalos und Wunderkerzen die Gäste beeindrucken. Doch bevor es dazu kommen konnte, spielte ein kleiner Junge im Auto seiner Mutter damit und es kam zu einem gefährlichen Szenario.

Ein sechsjähriger Junge zündete im Auto seiner Mutter auf der Autobahn in Baden-Württemberg einen Böller und löste damit einen Fahrzeugbrand aus. Sowohl das Kind als auch seine 39-jährige Mutter wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilten die Behörden in Ludwigsburg mit.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Mittwoch auf der Autobahn 8 bei Stuttgart. Es wird vermutet, dass der Sechsjährige versehentlich einen Feuerwerkskörper auf dem Rücksitz angezündet hat und dadurch das Feuer entstand. Die Mutter hielt auf dem Standstreifen an, und als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen.

Nach Angaben einer Nachrichtenagentur handelte es sich bei den verwendeten Feuerwerkskörpern um Bengalos und Wunderkerzen für eine Kindergeburtstagsfeier. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro. Es kam auch zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: www.ntv.de