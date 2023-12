Fußball - Ehemaliger Nationalspieler Kruse beendet Karriere

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Max Cruz hat seine Karriere beendet. Die Entscheidung gab der 35-Jährige am Mittwochabend in einem Video auf Instagram bekannt. Jetzt sei es an der Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, sagte Cruise. Der Angreifer spielte zuletzt für den SC Paderborn, sein Vertrag beim Zweitligisten endete Ende November. Der 14-fache DFB-Spieler hatte in Paderborn mit Verletzungen zu kämpfen und bestritt lediglich fünf Spiele für die Ostwestfalen. Auf Anfrage bestätigte sein Management die Entscheidung, seine Karriere zu beenden.

Kruse bestritt mehr als 350 Erst- und Zweitligaspiele für Paderborn, Wolfsburg, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Freiburg und St. Pauli. Außerdem tritt er für das Team Deutschland bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio an. Während des Spiels machte er seiner Freundin vor laufender Kamera einen Heiratsantrag.

Sein ehemaliger Verein Werder gratulierte ihm zu „einer außergewöhnlichen Karriere“. Der ehemalige Werder-Bremen-Profi bleibt den Fans an der Weser erhalten: „Werder Heritage hat Auftritte geplant“, schrieb der Verein auf X (ehemals Twitter).

Quelle: www.stern.de