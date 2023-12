2. Bundesliga - Dresser: Statement der Lufthansa Group ist ein „wichtiges Signal“

Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßte die Haltung von Hansa Rostock nach der Stellungnahme zu Unruhen unter Anhängern des Zweitligisten. „Mein Eindruck ist, dass es nicht nur Einzelpersonen sind, die sich inzwischen gegen übermäßige Gewalt wehren, sondern dass der gesamte Verein versteht, dass dieses Verhalten über die Grenzen hinausgeht“, sagte Drese am Donnerstag in einer Erklärung der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn dies der Fall ist.“ Den Prozess fortzusetzen, die Situation zu akzeptieren und vor Live-Konfrontationen mit gewalttätigen Fans nicht zurückzuschrecken, wäre ein großer Fortschritt.“

Zuletzt kam es in Paderborn zu Massenausschreitungen, bei denen 38 Menschen von Rostock-Fans verletzt wurden, zu einer Schlägerei zwischen Fans beim Heimspiel gegen Schalke 04 und zu einem umstrittenen Tanzeinzug gegen St. Pauli, bei dem es zu Zwischenfällen kam, die für eine Kombination aus Sonnenblume sorgten Häuser und Feuerwerk, Hansa kündigte am Mittwochabend mehrere Maßnahmen an.

Neben baulichen Veränderungen am Ostseestadion wirken sich diese Projekte auch auf den Ticketzugang für Fans aus. Wie der Verein am Mittwochabend mitteilte, werden Tickets für Auswärtsspiele bei Hannover 96 und dem VfL Osnabrück im Februar 2024 nur für Vereinsmitglieder erhältlich sein und nur einzeln verkauft werden können. Auch bei Heimspielen gilt bis Ende März ein Tanzverbot. Dresser nannte die Distanzierung des Vereins zu Gewalttätern und Menschen mit Gewalttendenzen ein „wichtiges Signal“.

Die Ausschreitungen waren so heftig, dass der Rostocker Oberbürgermeister um den Ruf der Hansestadt bangte.

