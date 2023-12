NHL - Draisaitl kann die Oilers nicht genug treffen

Der 13. Saisontreffer des Eishockey-Nationalspielers Leon Draisaitl konnte die Edmonton Oilers nicht vor einer weiteren Niederlage in der NHL bewahren.

Nachdem Colon in der zweiten Minute das 1:0 erzielte, kassierten die Oilers im zweiten Viertel noch drei Gegentore und verloren letztlich mit 1:3 gegen die New York Islanders. Für die Oilers war es das dritte Spiel ohne Ergebnis nach einem Saisonhoch von acht Siegen in Folge.

Auch Tim Stützle und JJ Peterka konnten nach der Niederlage keinen Torgenuss genießen. Die von Peterka angeführten Buffalo Sabres kassierten gegen die Columbus Blue Jackets sogar 9 Gegentore und verloren mit 4:9. Fans forderten daraufhin die Entlassung von Cheftrainer Don Granato. Stutzler führte die Ottawa Senators mit 3:0 in Führung, unterlag jedoch den Arizona Coyotes mit 3:4.

Lukas Reichel hingegen erzielte sein drittes Saisontor und feierte nach schwierigen Wochen den 3:2-Sieg der Chicago Blackhawks über die Colorado Avalanche. Der Stürmer wurde später aus der Mannschaftsliste gestrichen und musste sich im Training in die beste Angriffsreihe drängen. Nach hervorragender Vorbereitung des herausragenden Talents Connord Bedard glich er den Spielstand auf 2:2 aus.

Quelle: www.stern.de