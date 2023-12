Parfümeriekette - Douglas-Umsatz übersteigt erstmals 4 Milliarden Euro

Douglas, Deutschlands größte Parfümkette, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 die Umsatzmarke von 4 Milliarden Euro überschritten. Der bereinigte Nettoumsatz des Konzerns sei per Ende September um 12,1 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Auch die Duftstoffkette überwand ein schwieriges Verbraucherumfeld und verzeichnete im letzten Quartal ein Wachstum von 9,1 %.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Douglas einen erfolgreichen Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt hat. Es wird davon ausgegangen, dass wichtige Geschäfte im Online- und stationären Handel vor Weihnachten zufriedenstellend verlaufen.

Im letzten Geschäftsjahr verzeichneten sowohl das Festnetzgeschäft als auch der Online-Handel zweistellige Wachstumsraten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 % auf 593,4 Mio. €. Unterm Strich ist Douglas nach einem Verlust von 313,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr nun profitabel: Der Nettogewinn belief sich auf 16,7 Millionen Euro.

Um bis zum Geschäftsjahr 2026 die Umsatzmarke von 5 Milliarden Euro zu erreichen, hofft Douglas, sein Filialnetz gemäß einem im Frühjahr vorgestellten strategischen Plan auszubauen. Das Unternehmen arbeitet daran, seine Präsenz in Mittel- und Osteuropa auszubauen. Von den 39 neuen Filialen, die im letzten Geschäftsjahr hinzukamen, wurden 26 vor Ort eröffnet, darunter in Polen, Estland und Rumänien. Insgesamt verfügt Douglas über rund 1.850 Filialen in Europa und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter.

