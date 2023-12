Die Wetterbehörde warnt am Donnerstag vor Unwettern

Nach einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Donnerstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland Unwetter erwartet. Darüber hinaus wird es, wie Meteorologen mitteilten, vor allem in den nördlichen Regionen teilweise zu heftigen Schauern mit örtlich begrenzten Gewittern kommen.