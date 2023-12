Auszeichnungen - Die Westerwald-Brauerei ist ein Unternehmen für die Zukunft 2023

Die Westerwald-Brauerei H. Schneider GmbH wurde von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (Zirp) als „Unternehmen der Zukunft 2023“ ausgezeichnet. Zirp und das Kanzleramt Mainz Rheinland-Pfalz gaben am Mittwoch bekannt, dass die Brauerei in Hachtenberg Digitalisierung und Nachhaltigkeit vereint und als Vorbild für andere Unternehmen dienen kann.

Ministerpräsidentin Maru Dreher (SPD) lobte die Westerwälder Brauerei dafür, dass sie seit 2021 nach international anerkannten Standards klimaneutral ist und seit 2022 Wertstoffe zu 100 % recycelt. „Die Digitalisierung trägt dazu bei, Prozesse effizienter zu gestalten und damit die Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zu erhöhen“, sagte Dreher. Damit ist es ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Bemühen der Landesregierungen um Klimaneutralität.

Der ab 2021 verliehene, unverfälschte „Unternehmen der Zukunft“-Award zeichnet digital nachhaltige Unternehmen aus. Bewerben können sich Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr wurden 17 Bewerbungen gemeldet.

Dieses Mal erhielten neben den Gewinnern auch zwei weitere Unternehmen Lob von der Jury: ein von ThyssenKrupp Russell Stein in Andernach hergestellter Verpackungsstahl, der den Angaben zufolge dank digitaler Prozesse bei der Produktion des Unternehmens weniger CO2 verursacht Emissionen. Auch die Westerwälder Brauerei verwendet diesen CO2-reduzierenden Stahl zur Herstellung von Bierfässern. Die zweite lobende Erwähnung der Jury ging an die 2022 gegründete Greenable GmbH aus Kaiserslautern. Das vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und der Technischen Universität Rheinland-Pfalz (RPTU) gegründete Unternehmen treibt durch Software-Innovationen den nachhaltigen Wandel in der Wirtschaft voran.

