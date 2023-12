Im Jahr 2022 leben in Bayern 250 „Christuskinder“ – sie haben also am 24. Dezember Geburtstag. Davon seien 150 Jungen und 100 Mädchen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. In den beiden Weihnachtsferien kamen weitere 430 Kinder zur Welt.