Energie - Die Solarstromerzeugung in Hessen steuert auf Spitzenwerte zu

Hessen Die Solarstromproduktion soll 2023 einen neuen Höchststand erreichen. Wiesbadens Wirtschaftsminister Tariq Wazir (Grüne) sagte, nachdem die Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen im Jahr 2022 den Rekordwert von 381 Megawatt (MW) erreicht habe, seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 283 MW in Betrieb genommen worden. „Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen auf Dächern und Balkonen ist weiterhin hoch. 2023 wird ein weiteres Rekordjahr für die Solarstromerzeugung.“

Laut Energiemonitoringbericht stammten im ersten Halbjahr 2023 57 % des hessischen Stroms aus Solar. Der Nettozubau an Windkraft betrug in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 93,4 MW. Die neu installierte Leistung in den letzten zwei Jahren betrug insgesamt 112,7 MW.

„Die Ruhe ist vorbei und der Ausbau der Windkraft in Hessen nimmt wieder Fahrt auf“, erklärt Al-Wazir. Stand Anfang Dezember werden in Hessen im Jahr 2023 36 neue Windenergieanlagen in Betrieb gehen, im Jahr 2022 waren es laut Anmeldungen der Bundesnetzagentur nur 15. Nach Angaben des Wirtschaftsministers sind derzeit rund 450 Windenergieanlagen in Hessen „in der Planung“, das heißt, sie sind genehmigt oder befinden sich im Genehmigungsverfahren.

