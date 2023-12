Demonstration - Die Proteste der Bauern gehen weiter

An mehreren Orten in Niedersachsen protestieren Landwirte weiterhin gegen den Sparplan der Bundesregierung. Landwirte fuhren in der Nacht zum Mittwoch etwa 20 Traktoren und andere Fahrzeuge über die Bundesstraße 28 in Richtung Oldenburg. Ein Polizeisprecher teilte am Morgen mit, dass die Autobahnpolizei aufgrund der langsamen Bewegung des Konvois und der Verkehrsumleitung an der Kreuzung Neuenkruger im Kreis Ameland vorübergehend die gesamte Autobahn gesperrt habe.

Die Polizei blockierte den Protestmarsch und einigte sich mit den Bauern auf eine Route durch die Oldenburger Innenstadt. Nachdem schwere Fahrzeuge die Autobahn verlassen hatten, hob die Polizei eine vollständige Blockade auf und der Protest marschierte kurz nach Mitternacht mit einer letzten Kundgebung durch die Innenstadt.

Die Regierung plant, die Steuerbefreiungen für Agrardiesel und Kraftfahrzeuge abzuschaffen, um Einsparungen im Bundeshaushalt zu erzielen. Den Landwirten drohen durch Sparprogramme hohe Mehrkosten. Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) hat den Plan der Bundesregierung kritisiert und das Berliner Finanzministerium aufgefordert, den Kompromiss schnellstmöglich zu prüfen.

Tagsüber blieben die Landwirte in mehreren Städten im ganzen Land weiterhin abgeriegelt. Wie die Polizei mitteilte, sei gegen Mittag im Stadtgebiet von Oldenburg erneut ein rund dreistelliger Traktor auf der Straße aufgetaucht. Auch rund 50 Traktoren wurden wieder auf die A28 gefahren. Etwa 60 Traktoren blockierten das Gebiet rund um die Landwirtschaftskammer der Stadt.

Die Wesertunnel waren gesperrt und laut Polizei blockierten rund 60 Traktoren auf der B 437 beide Tunnel. Auch der Fährverkehr auf der Verbindung Brake-Sandstedt wurde aufgrund der Demonstrationen eingestellt, auch die Weserfähre Blexen-Bremerhaven war betroffen.

Nach Angaben der Polizei Oldenburg demonstrierten am Mittwoch rund 600 Landwirte in ihrem Zuständigkeitsbereich mit Traktoren an verschiedenen Orten. Die Demonstrationen seien „weitgehend ohne größere Zwischenfälle“ verlaufen, heißt es in einer Erklärung. Etwa 200 Polizisten begleiteten den mehrstündigen Protest.

Die Polizei berichtete außerdem von „Demonstrationsaktionen“ mit mehr als 100 Landwirten in den Regionen Lüneburg und Uelzen. Als Schwerpunkt nannten die Beamten die Hansestadt Uelzen und ihr Umland. Der Verkehrsfluss auf einigen Straßenabschnitten wurde erheblich beeinträchtigt. Berichten zufolge waren im Raum Lüneburg, im Raum Badowik und an der Anschlussstelle Lüneburg-Nord mehr als ein Dutzend Traktoren unterwegs. Nach einem kurzen Stopp eskortierte die Polizei den langsam fahrenden Traktor durch die Lüneburger Innenstadt.

